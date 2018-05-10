В Нижнеломовском районе потушили природный пожар

Происшествие случилось 9 мая в 17.30. В квартале Ломовского лесничества возник низовой природный пожар. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России, в огне никто не пострадал.

Пожар тушили девять человек с помощью двух спецмашин, пишет ИА «Пенза-Пресс».