В Нижнеломовском районе поймали пьяного дальнобойщика - МВД

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24 октября 2019, 17:59Криминал
В Пензенской области возбудили уголовное дело в отношении дальнобойщика, который сел пьяный за руль.
Инспекторы остановили автомобиль MAN с полуприцепом на 513-м километре трассы М-5 «Урал» в Нижнеломовском районе. Управлял большегрузом 51-летний житель Саратовской области. Оказалось, что он нетрезв.
«Ранее мужчина уже был лишен права управления транспортными средствами за аналогичное правонарушение», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Теперь водителю может грозить до двух лет лишения свободы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Пензенские полицейские просят граждан быть бдительными и сообщать по телефону 02 или 102 о случаях, когда они видят пьяного водителя. Нужно назвать цвет, марку и номер авто, а также приметы человека, сидящего за рулем.
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