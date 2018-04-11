11 апреля 2018, 12:03Происшествия

В Нижнеломовском районе отечественный внедорожник провалился в дыру

В Нижнеломовском районе Пензенской области случилось дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, инцидент произошел 10 апреля в 19.10 в селе Большой Мичкас. В яму упал автомобиль «ВАЗ-2121».

В ведомстве пояснили, что в результате аварии никто не пострадал.

Ликвидировали последствия ДТП три сотрудника МЧС с помощью одной единицы спецтехники. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6741369/

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