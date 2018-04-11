В Нижнеломовском районе отечественный внедорожник провалился в дыру

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11 апреля 2018, 12:03Происшествия
В Нижнеломовском районе Пензенской области случилось дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, инцидент произошел 10 апреля в 19.10 в селе Большой Мичкас. В яму упал автомобиль «ВАЗ-2121».
В ведомстве пояснили, что в результате аварии никто не пострадал.
Ликвидировали последствия ДТП три сотрудника МЧС с помощью одной единицы спецтехники. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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