В Нижнеломовском районе отечественный внедорожник провалился в дыру

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, инцидент произошел 10 апреля в 19.10 в селе Большой Мичкас. В яму упал автомобиль «ВАЗ-2121».

В ведомстве пояснили, что в результате аварии никто не пострадал.

Ликвидировали последствия ДТП три сотрудника МЧС с помощью одной единицы спецтехники. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».