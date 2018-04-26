В Нижнеломовском районе осудили водителя врезавшейся в мотоблок иномарки

Как сообщили в пресс-службе Нижнеломовского районного суда, 25 июля 2017 года автомобиль «Renault», за рулем которого был 55-летний мужчина, ехал со скоростью 93 км/ч на перекрестке улиц в селе Голицыно, машина врезалась в мотоблок с прицепом. В результате аварии от полученных травм скончался 87-летний водитель мотоблока.

В результате сельчанину назначили два года лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».