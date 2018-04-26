В Нижнеломовском районе осудили водителя врезавшейся в мотоблок иномарки

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26 апреля 2018, 13:02Происшествия
Жителя Нижнеломовского района Пензенской области осудили за ДТП в котором погиб пенсионер.
Как сообщили в пресс-службе Нижнеломовского районного суда, 25 июля 2017 года автомобиль «Renault», за рулем которого был 55-летний мужчина, ехал со скоростью 93 км/ч на перекрестке улиц в селе Голицыно, машина врезалась в мотоблок с прицепом. В результате аварии от полученных травм скончался 87-летний водитель мотоблока.
В результате сельчанину назначили два года лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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