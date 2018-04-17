17 апреля 2018, 16:38Происшествия

В Нижнеломовском районе опрокинулась легковушка

В Нижнеломовском районе Пензенской области произошла авария.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, дорожно-транспортное происшествие случилось 17 апреля в 11.19 в селе Сорокино. На дороге «Кувак-Никольское - Земетчино» опрокинулся автомобиль «ВАЗ-2114». В результате аварии есть пострадавшие, об их состоянии в ведомстве не сообщили.

Ликвидировали последствия происшествия три сотрудника МЧС с помощью одной спецмашины. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6771905/

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