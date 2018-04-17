В Нижнеломовском районе опрокинулась легковушка

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, дорожно-транспортное происшествие случилось 17 апреля в 11.19 в селе Сорокино. На дороге «Кувак-Никольское - Земетчино» опрокинулся автомобиль «ВАЗ-2114». В результате аварии есть пострадавшие, об их состоянии в ведомстве не сообщили.

Ликвидировали последствия происшествия три сотрудника МЧС с помощью одной спецмашины. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».