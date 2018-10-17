В Нижнеломовском районе опрокинулась легковушка

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17 октября 2018, 13:04Происшествия
В Нижнеломовском районе Пензенской области в ночь на 17 октября произошло ДТП.
По предварительным данным, в селе Сорокино 16 октября в 22.15 опрокинулся автомобиль «ВАЗ-2112». В результате аварии есть пострадавший, его состояние в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.
Устраняли последствия происшествия три человека с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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