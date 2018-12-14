В Нижнеломовском районе огонь уничтожил дом

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14 декабря 2018, 15:04Происшествия
В Нижнеломовском районе Пензенской области утром 14 декабря произошел пожар.
По предварительным данным, в селе Кривозерье в 8.34 вспыхнул деревянный дом. Огонь полностью уничтожил кровлю и все внутри жилища. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.
Тушили пожар 11 человек с помощью трех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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