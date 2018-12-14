14 декабря 2018, 15:04Происшествия

В Нижнеломовском районе огонь уничтожил дом

В Нижнеломовском районе Пензенской области утром 14 декабря произошел пожар.

По предварительным данным, в селе Кривозерье в 8.34 вспыхнул деревянный дом. Огонь полностью уничтожил кровлю и все внутри жилища. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Тушили пожар 11 человек с помощью трех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7775011/

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