В Нижнеломовском районе огонь уничтожил дом

По предварительным данным, в селе Кривозерье в 8.34 вспыхнул деревянный дом. Огонь полностью уничтожил кровлю и все внутри жилища. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Тушили пожар 11 человек с помощью трех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».