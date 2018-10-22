В Нижнеломовском районе огонь уничтожил деревянный дом

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
22 октября 2018, 15:34Происшествия
В Нижнеломовском районе Пензенской области ночью 22 октября произошел пожар.
По данным пресс-службы регионального управления МЧС, в 00.48 в деревне Большие Хутора на улице Центральной загорелся срубовой дом. Огонь полностью уничтожил кровлю и все внутри строения. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.
Тушили пожар девять человек с помощью трех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
22 октября 2018, 19:42Хореограф из Питера провел для пензенских танцоров мастер-класс
22 октября 2018, 19:37Пензенским бизнесменам рассказали, как нанять хорошего сотрудника
22 октября 2018, 19:33В Пензе стартовал турнир по бильярду «Золотая лига - 2019»
22 октября 2018, 19:26Пензенские общественники проверили работу каменского сельсовета
22 октября 2018, 19:21В Пензе впервые прошел конкурс патриотической песни «Сурский воин»
22 октября 2018, 19:18В Пензы бойцы ОМОНа и СОБРа провели совместные учения
22 октября 2018, 19:12В результате аварии в Пензе без воды остались более 800 домов
22 октября 2018, 19:07На «Хакатоне-2018» в Пензе выбрали лучшие проекты Поволжья