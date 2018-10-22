22 октября 2018, 15:34Происшествия

В Нижнеломовском районе огонь уничтожил деревянный дом

В Нижнеломовском районе Пензенской области ночью 22 октября произошел пожар.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, в 00.48 в деревне Большие Хутора на улице Центральной загорелся срубовой дом. Огонь полностью уничтожил кровлю и все внутри строения. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.

Тушили пожар девять человек с помощью трех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7602417/

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