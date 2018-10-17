17 октября 2018, 12:03Происшествия

В Нижнеломовском районе ночью загорелась легковушка

В Нижнеломовском районе Пензенской области ночью 17 октября произошел пожар.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, в 1.05 в селе Кривошеевка загорелась «Нива». Огонь полностью уничтожил моторный отсек машины. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.

Тушили горящее авто три человека с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7579955/

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