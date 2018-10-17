В Нижнеломовском районе ночью загорелась легковушка

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, в 1.05 в селе Кривошеевка загорелась «Нива». Огонь полностью уничтожил моторный отсек машины. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.

Тушили горящее авто три человека с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».