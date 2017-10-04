04 октября 2017, 11:05Происшествия В Нижнеломовском районе на трассе перевернулась «Ока» В Пензенской области на трассе случилась авария.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, на 10-м километре дороги «Н.Ломов-Наровчат» перевернулся автомобиль «Ока». В результате аварии пострадал один человек, о его состоянии не сообщается.

Для ликвидации последствий ДТП потребовалась помощь трех человек и одной машины техники.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5915485/

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