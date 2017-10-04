В Нижнеломовском районе на трассе перевернулась «Ока»

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04 октября 2017, 11:05Происшествия
В Пензенской области на трассе случилась авария.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, на 10-м километре дороги «Н.Ломов-Наровчат» перевернулся автомобиль «Ока». В результате аварии пострадал один человек, о его состоянии не сообщается.
Для ликвидации последствий ДТП потребовалась помощь трех человек и одной машины техники.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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