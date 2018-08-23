23 августа 2018, 14:34Происшествия

В Нижнеломовском районе легковушка врезалась в ограждение

В Нижнеломовском районе Пензенской области произошла авария.

Звонок на пульт дежурного поступил 22 августа в 15.50. На втором километре дороги «Н.Ломов – Пачелма – Башмаково» автомобиль «ВАЗ-111960» под управлением 31-летнего мужчины врезался в ограждение. В пресс-службе регионального управления МЧС уточнили, что после удара легковушка опрокинулась.

Водителя с травмами доставили в больницу.

«По данному факту проводится проверка», – сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7342087/

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