В Нижнеломовском районе легковушка врезалась в ограждение

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23 августа 2018, 14:34Происшествия
В Нижнеломовском районе Пензенской области произошла авария.
Звонок на пульт дежурного поступил 22 августа в 15.50. На втором километре дороги «Н.Ломов – Пачелма – Башмаково» автомобиль «ВАЗ-111960» под управлением 31-летнего мужчины врезался в ограждение. В пресс-службе регионального управления МЧС уточнили, что после удара легковушка опрокинулась.
Водителя с травмами доставили в больницу.
«По данному факту проводится проверка», – сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.
Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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