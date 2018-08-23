В Нижнеломовском районе легковушка врезалась в ограждение

Звонок на пульт дежурного поступил 22 августа в 15.50. На втором километре дороги «Н.Ломов – Пачелма – Башмаково» автомобиль «ВАЗ-111960» под управлением 31-летнего мужчины врезался в ограждение. В пресс-службе регионального управления МЧС уточнили, что после удара легковушка опрокинулась.

Водителя с травмами доставили в больницу.

«По данному факту проводится проверка», – сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».