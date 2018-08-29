В Нижнеломовском районе иномарка сбила женщину

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29 августа 2018, 14:03Происшествия
В Нижнеломовском районе Пензенской области в ночь на 29 августа произошло ДТП.
Авария произошла 28 августа в 22.45. На 551-м километре трассы М-5 «Урал» автомобиль Chevrolet Orlando сбил 42-летнюю женщину. За рулем иномарки находился 34-летний водитель.
Пострадавшего пешехода с травмами доставили в больницу, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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