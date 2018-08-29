В Нижнеломовском районе иномарка сбила женщину

В Нижнеломовском районе Пензенской области в ночь на 29 августа произошло ДТП.

Авария произошла 28 августа в 22.45. На 551-м километре трассы М-5 «Урал» автомобиль Chevrolet Orlando сбил 42-летнюю женщину. За рулем иномарки находился 34-летний водитель.

Пострадавшего пешехода с травмами доставили в больницу, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».