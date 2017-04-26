В Нижнеломовском районе ФОКу присвоят имя Василия Бочкарева

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26 апреля 2017, 17:06Общество
Физкультурно-оздоровительному комплексу с ледовым полем «Черемушки», который находится в Нижнеломовском районе Пензенской области, планируется присвоить имя экс-губернатора Василия Кузьмича Бочкарева.
С таким ходатайством выступила администрация Нижнеломовского района по инициативе трудового коллектива ФОКа, отмечается в пояснительной записке к законопроекту, который планируется рассмотреть на сессии ЗакСобра региона 28 апреля.
«Присвоение муниципальному автономному учреждению Нижнеломовского района Пензенской области «Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем «Черемушки» имени Василия Кузьмича Бочкарева будет служить увековечиванию памяти экс-губернатора Пензенской области», – говорится в пояснительной записке.
Принятие соответствующего закона Пензенской области не потребует дополнительного финансирования из региональной казны. Все расходы возьмет на себя бюджет Нижнеломовского района, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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