В Нижнеломовском районе для сотрудников «Дамате» построили два общежития

Крупнейший производитель мяса индейки в России компания «Дамате», в рамках реализации собственной социальной программы, ввела в эксплуатацию для своих сотрудников два общежития. Их построили с нуля и под ключ в кратчайшие сроки. Работы были начаты в ноябре 2018-го, а закончены в мае 2019 года. Заселение первых жильцов в комфортные общежития, возведенные в селе Кривошеевка Нижнеломовского района, начнется на днях, а пока для работников предприятия провели первую экскурсию по новому жилому кварталу.

Жилой квартал расположен там же, где и птицеперерабатывающий завод. В каждом здании - 48 комнат, вселиться в них уже сейчас могут 384 человека - те, кто работает на заводе или только собирается трудоустраиваться.

В зданиях есть все необходимое для уютного проживания - современное сантехническое оборудование, инженерные централизованные и автономные коммуникации, система вентиляции и индивидуального кондиционирования. Жилые комнаты обставлены удобной мебелью.

«Они светлые, уютные, большие. Тут все сделано по-домашнему, мне очень понравилось как хозяйке, Микроволновка есть, можно разогреть что-то», - сказала сотрудница группы компании «Дамате» Рузалия Баткаева.

Рабочие оценили встроенные турецкие бани, которые расположились на первом этаже зданий. Кроме того, приятно провести время можно в отдельной зоне отдыха с телевизором, настольными играми и массажными креслами.

На предприятиях одного из крупнейших сельскохозяйственных холдингов страны работают свыше 5000 человек. Собственное жилье позволит компании еще активнее привлекать к работе сотрудников из других районов области и даже других регионов России.

«Если взять, например, жителей Пензы, они, как минимум, полтора часа тратят на то, чтобы доехать сюда из дома и назад, а так выходит 10-15 минут. Приедешь и будешь отдыхать. Считаю, лучше сидеть в кресле, чем в автобусе», - отметил сотрудник компании «Дамате» Александр Буркут.

Рядом с общежитиями обустроили спортивную площадку для волейбола, баскетбола и мини-футбола, зону с тренажерами и парковочные места, провели озеленение. Общий объем инвестиций, направленных на строительство и благоустройство, - более 136 миллионов рублей.

Собственная программа по обеспечению сотрудников жильем - одно из конкурентных преимуществ компании «Дамате». Напомним, в рамках ее реализации уже введен в эксплуатацию жилой дом для сотрудников в Нижнем Ломове, а также административно-бытовой комплекс для временного проживания работников сервисных бригад в Колышлейском районе.