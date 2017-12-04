04 декабря 2017, 19:18Криминал В Нижней Елюзани у мужчины украли автомобиль и крупную сумму денег 53-летний житель Пензенской области ночью заехал в кафе в селе Нижняя Елюзань в Городищенского района и лишился крупной суммы денег и автомобиля. Причем ограбил мужчину один злоумышленник, а угнал машину уже другой, оба оказались сотрудниками кафе. Однако действовал каждый сам по себе.

Сторож одного из кафе села Нижняя Елюзань Городищенского района, охраняя ночью питейное заведение, радушно встретил позднего посетителя и даже составил ему компанию. Выпили, закусили, подружились. Охранник у гостя не вызвал никаких подозрений, а зря.

«Когда он пошел в сторону туалета, я его один раз ударил. Он упал, у него барсетка распахнулась, и я вытащил у него деньги - 20 тысяч рублей. Потом через кафе пошел к себе в котельную», - рассказал подозреваемый.

На этом «приключения» посетителя кафе не закончились. Очнувшись, мужчина отправился на парковку, где оставил свой автомобиль, но его там не обнаружил. Позже выяснилось, что машину угнал другой сотрудник питейного заведения.

«Работаю в кафе на мойке, приехал человек на «Рено Симбо» зеленого цвета. Я вышел из кафе - машина была заведенная, сел в нее и поехал», - сказал подозреваемый.

Дважды потерпевший обратился в местное отделение полиции. Машину нашли уже в городе Сурск Городищенского района.

«За рулем машины находился молодой человек в состоянии алкогольного опьянения. Им оказался 24-летний житель Городищенского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1статьи 166 УК РФ «Угон». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», - сообщила следователь следственного отделения ОМВД России по Городищенскому району Дарья Лагутина.

В отношении охранника также возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

Второму сотруднику кафе грозит до семи лет лишения свободы.

Криминал

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