В Нижней Елюзани опрокинулась фура

В Пензенской области утром 10 апреля произошла авария. Об этом в Сети сообщил очевидец.

Пользователь опубликовал фотографию с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что инцидент произошел на трассе М-5 «Урал» в районе Нижней Елюзани в 10.35.

Судя по фото, опрокинулась фура. Большегруз лежит на боку, перегородив две полосы.

Пользователи в комментариях предположили, что фура налетела на отбойник и из-за этого опрокинулась. Также они отметили, что, возможно, в кузове большегруза перевозили мясо.

«Может, мясо на подвесе тащил... С таким грузом фуру легко уронить», - написал подписчик Сергей.

Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».