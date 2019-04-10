В Нижней Елюзани опрокинулась фура

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10 апреля 2019, 13:33Происшествия
В Пензенской области утром 10 апреля произошла авария. Об этом в Сети сообщил очевидец.
Пользователь опубликовал фотографию с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что инцидент произошел на трассе М-5 «Урал» в районе Нижней Елюзани в 10.35.
Судя по фото, опрокинулась фура. Большегруз лежит на боку, перегородив две полосы.
Пользователи в комментариях предположили, что фура налетела на отбойник и из-за этого опрокинулась. Также они отметили, что, возможно, в кузове большегруза перевозили мясо.
«Может, мясо на подвесе тащил... С таким грузом фуру легко уронить», - написал подписчик Сергей.
Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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