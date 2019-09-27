В Нижеломовском районе столкнулись легковушка и фура, пострадали 5 человек

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27 сентября 2019, 14:36Происшествия
В Нижнеломовском районе Пензенской области в районе 10 часов дня на трассе М-5 «Урал» столкнулись Chevrolet Cobalt и фура.
По данным регионального управления ГИБДД, в аварии пострадали пять человек: 30-летний водитель легковушки и четыре пассажира. Их доставили в больницу.
«По данному факту приводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - отмечают в пресс-службе управления.
Стоит отметить, что на дороге необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию, быть внимательными у пешеходных переходов. Если, находясь за рулем, почувствовали себя плохо, лучше остановиться. Особенно осторожным нужно быть в сумерки и ночью, когда видимость ограничена, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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