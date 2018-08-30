В Никольском районе за час произошло два пожара

Первый пожар случился в городе Никольске. Там на улице Степана Разина 29 августа в 15.57 загорелся деревянный дом, в результате все внутри строения выгорело, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В тот же день в 16.59 в селе Прудное на улице Молодежной вспыхнул кирпичный гараж. Огонь также уничтожил все внутри помещения.

Есть ли пострадавшие, в ведомстве не уточнили. Причины пожаров выясняются, пишет ИА «Пенза-Пресс».