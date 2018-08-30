30 августа 2018, 09:31Происшествия

В Никольском районе за час произошло два пожара

В Никольском районе Пензенской области сгорели дом и гараж.

Первый пожар случился в городе Никольске. Там на улице Степана Разина 29 августа в 15.57 загорелся деревянный дом, в результате все внутри строения выгорело, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В тот же день в 16.59 в селе Прудное на улице Молодежной вспыхнул кирпичный гараж. Огонь также уничтожил все внутри помещения.

Есть ли пострадавшие, в ведомстве не уточнили. Причины пожаров выясняются, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7370633/

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