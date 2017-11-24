24 ноября 2017, 13:05Происшествия В Никольском районе вспыхнул пожар в конюшне В Никольском районе Пензенской области в ночь на 24 ноября произошел пожар.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, пожар случился 23 ноября почти в половине десятого вечера. В районном поселке Сура на улице Октябрьской загорелась срубовая конюшня. В результате происшествия огонь полностью уничтожил перекрытие и кровлю здания.

Чтобы потушить пожар, потребовалась помощь трех сотрудников МЧС и единицы спецтехники.

Причины возгорания выясняются, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6142317/

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