В Никольском районе вспыхнул пожар в конюшне

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24 ноября 2017, 13:05Происшествия
В Никольском районе Пензенской области в ночь на 24 ноября произошел пожар.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, пожар случился 23 ноября почти в половине десятого вечера. В районном поселке Сура на улице Октябрьской загорелась срубовая конюшня. В результате происшествия огонь полностью уничтожил перекрытие и кровлю здания.
Чтобы потушить пожар, потребовалась помощь трех сотрудников МЧС и единицы спецтехники.
Причины возгорания выясняются, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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