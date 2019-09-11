11 сентября 2019, 17:08Происшествия

В Никольском районе в ДТП погиб мужчина

В Никольском районе Пензенской области произошла смертельная авария. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности.

По предварительным данным, 10 сентября в 10:50 на 86 километре дороги «Городище-Никольск-Ночка-граница области» автомобиль Mitsubishi Lancer, за рулем которого находился 42-летний мужчина, съехал в кювет и опрокинулся.

В результате аварии от полученных травм на месте происшествия скончался водитель. Помимо этого, в ДТП пострадал 41-летний пассажир, ему медики оказали помощь на месте и отпустили.

По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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