В Никольском районе в ДТП погиб мужчина

По предварительным данным, 10 сентября в 10:50 на 86 километре дороги «Городище-Никольск-Ночка-граница области» автомобиль Mitsubishi Lancer, за рулем которого находился 42-летний мужчина, съехал в кювет и опрокинулся.

В результате аварии от полученных травм на месте происшествия скончался водитель. Помимо этого, в ДТП пострадал 41-летний пассажир, ему медики оказали помощь на месте и отпустили.

По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».