В Никольском районе столкнулись три машины

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, авария произошла на дороге «Павловка-Маис» в деревне Кочетовка в половине девятого утра. Не поделили дорогу «ГАЗель», «ВАЗ-21099» и Toyota RAV. Пострадавших в результате ДТП нет.

Последствия аварии ликвидировали три сотрудника МЧС с помощью спецтехники.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».