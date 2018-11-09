В Никольском районе столкнулись три машины

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09 ноября 2018, 15:37Происшествия
9 ноября в Никольском районе Пензенской области произошло ДТП.
По данным пресс-службы регионального управления МЧС, авария произошла на дороге «Павловка-Маис» в деревне Кочетовка в половине девятого утра. Не поделили дорогу «ГАЗель», «ВАЗ-21099» и Toyota RAV. Пострадавших в результате ДТП нет.
Последствия аварии ликвидировали три сотрудника МЧС с помощью спецтехники.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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