09 ноября 2018, 15:37Происшествия

В Никольском районе столкнулись три машины

9 ноября в Никольском районе Пензенской области произошло ДТП.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, авария произошла на дороге «Павловка-Маис» в деревне Кочетовка в половине девятого утра. Не поделили дорогу «ГАЗель», «ВАЗ-21099» и Toyota RAV. Пострадавших в результате ДТП нет.

Последствия аварии ликвидировали три сотрудника МЧС с помощью спецтехники.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7677791/

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