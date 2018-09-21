В Никольском районе столкнулись две отечественные легковушки

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21 сентября 2018, 14:06Происшествия
В Никольском районе Пензенской области произошло ДТП.
По данным пресс-службы регионального управления МЧС, 20 сентября в 13.31 в селе Столыпино столкнулись «ВАЗ-21010» и Lada Largus. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.
Устраняли последствия аварии два человека с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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