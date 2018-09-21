21 сентября 2018, 14:06Происшествия

В Никольском районе столкнулись две отечественные легковушки

В Никольском районе Пензенской области произошло ДТП.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, 20 сентября в 13.31 в селе Столыпино столкнулись «ВАЗ-21010» и Lada Largus. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.

Устраняли последствия аварии два человека с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7466937/

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