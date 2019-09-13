В Никольском районе после смертельного ДТП под суд попал водитель

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13 сентября 2019, 13:36Происшествия
В Никольском районе Пензенской области будут судить водителя, по вине которого в ДТП погибли люди.
По данным пресс-службы прокуратуры Пензенской области, рано утром 2 мая в Никольском районе автомобиль, которым управлял 43-летний пьяный житель станции Ночка, слетел в кювет, врезался в столб и дерево. В результате аварии погибли 39-летняя женщина и 33-летний мужчина, еще один пассажир получил тяжелые травмы. Позже было установлено, что водитель нарушил семь пунктов правил дорожного движения, в том числе – превысил разрешенную скорость, что привело к ДТП.
Уголовное дело в отношении мужчины направили в суд, ему грозит от четырех до девяти лет лишения свободы.
«В настоящее время в новой редакции статьи, по которой проходит водитель, наказание за подобные преступления ужесточена, и ему могло бы грозить лишение свободы от восьми до 15 лет», - отметили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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