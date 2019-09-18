В Никольском районе подрядчик едва не сорвал учебный процесс

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18 сентября 2019, 17:59Общество
В Никольском районе Пензенской области подрядчик сорвал сроки капитального ремонта в школе. На это обратила внимание прокуратура.
Руководство школы заключило контракт почти на 4,8 млн рублей с ООО «ИнжСтройКом» на капитальный ремонт третьего и частично второго этажей учреждения. По условиям, работы должны были выполнить до 15 июля. Спустя почти месяц, 13 августа, на место приехал прокурор с проверкой.
«Выяснилось, что подрядчик не провел ремонт туалетов, укладку линолеума в учебных кабинетах, не установил дверные блоки, не выполнил отделку стен в лаборантских помещениях на третьем этаже, не установил светильники на подвесном потолке», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Директор школы направил подрядчику пять писем с претензиями, однако ситуация с ремонтом не изменилась. Нависла угроза срыва учебного процесса, поэтому прокурор 19 августа объявил гендиректору организации предостережение.
Подрядчик принял меры: увеличил число рабочих, закупил необходимые стройматериалы и закончил ремонт 30 августа. Прораба привлекли к дисциплинарной ответственности.
«В настоящее время образовательное учреждение готовит требования к подрядчику об уплате пени за нарушение сроков исполнения контракта», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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