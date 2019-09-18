В Никольском районе подрядчик едва не сорвал учебный процесс

В Никольском районе Пензенской области подрядчик сорвал сроки капитального ремонта в школе. На это обратила внимание прокуратура.

Руководство школы заключило контракт почти на 4,8 млн рублей с ООО «ИнжСтройКом» на капитальный ремонт третьего и частично второго этажей учреждения. По условиям, работы должны были выполнить до 15 июля. Спустя почти месяц, 13 августа, на место приехал прокурор с проверкой.

«Выяснилось, что подрядчик не провел ремонт туалетов, укладку линолеума в учебных кабинетах, не установил дверные блоки, не выполнил отделку стен в лаборантских помещениях на третьем этаже, не установил светильники на подвесном потолке», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Директор школы направил подрядчику пять писем с претензиями, однако ситуация с ремонтом не изменилась. Нависла угроза срыва учебного процесса, поэтому прокурор 19 августа объявил гендиректору организации предостережение.

Подрядчик принял меры: увеличил число рабочих, закупил необходимые стройматериалы и закончил ремонт 30 августа. Прораба привлекли к дисциплинарной ответственности.

«В настоящее время образовательное учреждение готовит требования к подрядчику об уплате пени за нарушение сроков исполнения контракта», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».