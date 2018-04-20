В Никольском районе пенсионер погиб из-за женщины

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20 апреля 2018, 17:59Криминал
В Никольском районе Пензенской области местного жителя подозревают в причинении смерти знакомому.
Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, 15 апреля 30-летний мужчина пришел в дом к своему 60-летнему знакомому, чтобы выяснить с ним отношения. Оказалось, конфликтовать сельчане начали еще в 2017 году из-за женщины.
Знакомые выпивали, затем хозяин дома несколько раз ударил гостя скалкой по голове и схватился за лом. Мужчина, в свою очередь, взял в руки фрагмент металлической трубы и начал избивать ей пенсионера. Он остановился только тогда, когда потерпевший перестал подавать признаки жизни.
В результате сельчанина заключили под стражу. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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