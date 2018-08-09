В Никольском районе парень чуть не сгорел на диване

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, возгорание в деревянном доме на улице Зорька в селе Нижний Шкафт зафиксировано в 1.18. В результате происшествия в комнате сгорел диван.

При пожаре пострадал 23-летний парень, его госпитализировали.

Огонь тушили пять сотрудников МЧС с помощью машины спецтехники. Причины возгорания устанавливаются, пишет ИА «Пенза-Пресс».