09 августа 2018, 10:33Происшествия

В Никольском районе парень чуть не сгорел на диване

В Никольском районе Пензенской области ночью 9 августа произошел пожар.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, возгорание в деревянном доме на улице Зорька в селе Нижний Шкафт зафиксировано в 1.18. В результате происшествия в комнате сгорел диван.

При пожаре пострадал 23-летний парень, его госпитализировали.

Огонь тушили пять сотрудников МЧС с помощью машины спецтехники. Причины возгорания устанавливаются, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7288813/

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