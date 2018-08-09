В Никольском районе парень чуть не сгорел на диване

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09 августа 2018, 10:33Происшествия
В Никольском районе Пензенской области ночью 9 августа произошел пожар.
По информации пресс-службы регионального управления МЧС, возгорание в деревянном доме на улице Зорька в селе Нижний Шкафт зафиксировано в 1.18. В результате происшествия в комнате сгорел диван.
При пожаре пострадал 23-летний парень, его госпитализировали.
Огонь тушили пять сотрудников МЧС с помощью машины спецтехники. Причины возгорания устанавливаются, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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