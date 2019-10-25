В Никольском районе отремонтируют дорогу по инновационной технологии

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25 октября 2019, 10:37Общество
В Пензенской области используют новую экономически выгодную технологию в ремонте дорог. Ее суть заключается в том, старое асфальтовое покрытие используют повторно, но уже в качестве дорожного основания. Кроме того, в основание добавляют цемент - в результате получается новая дорога с улучшенными физико-механическими характеристиками.
Никольский район, дорога на село Карамалы. Для местных автовладельцев путь до этого населенного пункта непростой: ямы и трещины практически на каждом метре дорожного полотна. Капитального ремонта здесь не было более 30-ти лет. К реконструкции дороги приступили в этом году. Ремонт проводят по технологии холодной регенерации - по инициативе областного управления строительства и дорожного хозяйства.
«Цемента добавляется 8%. В результате мы получим бетонное основание, которое будет способно выдержать нагрузки от грузовых автомобилей. Данный вид ремонта позволит восстановить транспортные характеристики дороги и обеспечить безопасное передвижение. Благодаря добавлению цемента дорога получается намного прочнее, а значит, она дольше прослужит. Гарантия подрядчика - минимум 20 лет. Но это не все преимущества этой технологии», - пояснил начальник отдела капитального строительства и технического надзора управления строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Илья Вахрамеев.
«Это нам даст экономию в стоимости работ, потому что при такой технологии практически нет необходимости в привозе дополнительных материалов, как щебня, или еще каких-то добавок. Вместо щебня используется то основание, которое есть на дороге. Это экономит сроки, потому что нет необходимости в разборе существующей дороги», - подчеркнул директор по стратегическому развитию ООО «Азия Цемент» Дмитрий Немков.
Технологию холодной регенерации планируют использовать при ремонте дорог Пензенской области и в следующем году. Реконструкцию дороги на село Карамалы должны завершить в ноябре.
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