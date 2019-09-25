25 сентября 2019, 15:37Общество

В Никольском районе открыли крупный инкубаторий яиц индейки

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал в своем Twitter-аккаунте о торжественном открытии площадки по производству инкубационных яиц индейки компании Aviagen.

«Реализация проекта на сумму 2 млрд руб. по созданию родительского стада индейки предусматривает строительство 10 площадок выпуска яйца. Это позволяет организовать замкнутый цикл производства в Пензенской области, что снижает зависимость от импорта, гарантирует высокий уровень качества, способствует развитию смежного бизнеса. Создано 120 рабочих мест. А общий соцэффект от инвестпроектов в районе – около 800 мест», - сообщил глава региона.

Напомним, ранее в Никольском районе прошло заседание «круглого стола», на котором обсудили реализацию инвестиционного проекта по производству инкубационного яйца индейки. В настоящее время птичники имеют высокую степень готовности, часть площадок построена, введена в эксплуатацию. Завершено строительство объектов инженерной инфраструктуры, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://twitter.com/BelozercevIA/status/1176810244531478529/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fbelozercevia

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