В Никольском районе открыли крупный инкубаторий яиц индейки

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал в своем Twitter-аккаунте о торжественном открытии площадки по производству инкубационных яиц индейки компании Aviagen.

«Реализация проекта на сумму 2 млрд руб. по созданию родительского стада индейки предусматривает строительство 10 площадок выпуска яйца. Это позволяет организовать замкнутый цикл производства в Пензенской области, что снижает зависимость от импорта, гарантирует высокий уровень качества, способствует развитию смежного бизнеса. Создано 120 рабочих мест. А общий соцэффект от инвестпроектов в районе – около 800 мест», - сообщил глава региона.

Это позволяет организовать замкнутый цикл производства в #Пензенскойобласти, что снижает зависимость от импорта, гарантирует высокий уровень качества, способствует развитию смежного бизнеса. Создано 120 рабочих мест. А общий соцэффект от инвестпроектов в районе – около 800 мест. pic.twitter.com/XlvjqNc3E8 — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 25 сентября 2019 г.

Напомним, ранее в Никольском районе прошло заседание «круглого стола», на котором обсудили реализацию инвестиционного проекта по производству инкубационного яйца индейки. В настоящее время птичники имеют высокую степень готовности, часть площадок построена, введена в эксплуатацию. Завершено строительство объектов инженерной инфраструктуры, пишет ИА «Пенза-Пресс».