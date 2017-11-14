14 ноября 2017, 17:05Общество В Никольском районе оштрафовали директора микрофинансовой организации В Пензенской области сотрудники прокуратуры проверили микрофинансовую организацию «Никольск СпецКредит».

Согласно закону, использование в наименовании словосочетания «микрофинансовая компания» или «микрокредитная компания» либо иное указание на право осуществления микрофинансовой деятельности допускается только в отношении тех юрлиц, сведения о которых внесены в госреестр.

Во время проверки организации «Никольск СпецКредит» в государственном реестре не было, прав на осуществление этой деятельностью юрлицо не имело. Тем не менее, фирма использовало в своем наименовании словосочетание «микрофинансовая организация», что является незаконным, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В отношении директора возбудили дело об административном правонарушении. Руководителя оштрафовали на 20 тысяч рублей. Он оплатил штраф, указание на принадлежность к микрофинансовой деятельности из названия организации исключил, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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