В Никольском районе начнут выпускать по 8 млн инкубационных яиц индейки в год

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25 сентября 2019, 14:06Общество
В Никольском районе Пензенской области 25 сентября прошло заседание «круглого стола» по вопросам развития инвестиционной деятельности, на котором обсудили строительство комплекса промышленного производства инкубационного яйца индейки . В мероприятии принял участие губернатор Иван Белозерцев и председатель регионального ЗакСобрания Валерий Лидин.
В пресс-центре регионального правительства уточнили, что строительство комплекса промышленного производства яйца индейки осуществляет компания ООО «Авиаген Торкейз Рус». Проект предусматривает открытие 10 ферм по содержанию родительского стада и выпуску инкубационного яйца. В настоящее время птичники имеют высокую степень готовности, часть площадок построена, введена в эксплуатацию и заселена птицей. Завершено строительство объектов инженерной инфраструктуры.
Губернатор поблагодарил владельца группы компаний Aviagen Дирка Вейсохана за реализацию инвестиционного проекта на территории области. Он отметил важность создания полного производственного цикла: от инкубационного яйца индейки до выпуска готовых к употреблению продуктов.
«Открытие предприятия по производству яйца индейки в Никольском районе является большим событием. 8 миллионов яиц в год – это хорошая цифра. Надеюсь, что и на этом вы не остановитесь, будете и дальше развивать свое производство», - подчеркнул Иван Белозерцев.
Глава региона также отметил важность создания дополнительных рабочих мест, которые влияют на укрепление социальной стабильности в Никольском районе.
Помимо этого, губернатор напомнил об успешной деятельности в регионе группы компаний «Дамате», которая известна не только в России, но и за рубежом. Он сообщил о мерах государственной поддержки, которыми в рамках заключенных инвестсоглашений пользуется агрохолдинг, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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