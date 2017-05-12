12 мая 2017, 19:14Общество В Никольском районе на родной земле захоронили останки бойца ВОВ Солдат вернулся домой. В Никольском районе Пензенской области захоронили останки советского бойца, уроженца этой земли Ивана Крашенинникова. Он погиб в 1942 году в боях в так называемом «Демянском котле» в Новгородской области, где Красная армия на протяжение 14 месяцев удерживала в окружении немцев. Останки фронтовика год назад обнаружил поисковый отряд «Рубин» из Великого Новгорода.

У Алексеевского кладбища Никольска собрались десятки местных жителей, они встречают своего героя - участника Великой Отечественной войны, ефрейтора Ивана Федоровича Крашенинникова. Неизвестна ни его точная дата рождения, ни то, как он выглядел - фотографий не осталось. Он погиб ровно за три года до Дня великой Победы - 9 мая 1942-го. А вернулся домой спустя 75 лет.

Останки солдата нашли возле деревни Старое Рамушево Старорусского района Новгородской области. Летом 2016 года там работал поисковый отряд «Рубин» из Великого Новгорода. Один из бойцов обнаружил прах красноармейца с помощью металлоискателя.



«Наткнулся на патроны, начал копать, костей не было. Затем наткнулся на осколок, выкапываю, а там – медальон», - поделился боец поискового отряда «Рубин» Сергей Григорьев.



Бойцы из Новгорода сразу отправили заявку о поиске родственников в администрацию Никольского района. Ушли месяцы на то, чтобы найти родных.

«Конечно, мы подняли все архивы. В России часто бывает, что фамилии повторяются, и фамилия Крашенинников – типичная для села Серман, но дело в том, что призывник Иван уходил из села Новое Село. Все-таки мы восстановили историю», - рассказала глава администрации Никольского района Людмила Линина.

Уходя на фронт в возрасте 27 лет, он еще не успел завести семью, однако родственники нашлись. Две племянницы - дочери родного брата Ивана Семена Крашенинникова. Он тоже воевал, но вернулся домой. Здесь же, на Алексеевском кладбище, и похоронен.



«У папы спрашивали, где его брат. Он рассказывал, что тот пропал без вести, забрали его на войну, и на этом все», - сказала племянница Ивана Крашенинникова Надежда Рыбакова.



Передача останков состоялась 29 апреля в деревне Кневицы. Там пензенский отряд «Поиск-Вездеход» участвовал в экспедиции «Вахта Памяти».



«Так подгадали, поскольку в этом году мы все равно собирались работать в Новгородской области Демянском районе. Это хорошее стечение обстоятельств, та как отдельно процесс передачи останков - дорогостоящее мероприятие», - отметила руководитель Пензенского регионального отделения поискового движения России Лариса Казакова.



В Никольском районе такое событие произошло впервые. Однако местные жители надеются, что не в последний раз. На фронтах сражались несколько тысяч никольчан, многие пропали без вести. А война, как известно, не закончена, пока не захоронен последний солдат.

Общество

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