В Никольском районе мужчина до смерти избил знакомого

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
18 апреля 2017, 15:03Криминал
В селе Мокрая Поляна Никольского района Пензенской области мужчину осудили за причинение смерти по неосторожности.
Нетрезвый мужчина в ходе ссоры ударил потерпевшего по голове. На следующий день от полученных травм тот скончался, пишет ИА «Пенза-Пресс».
В результате суд назначил мужчине наказание в виде 6,5 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
18 апреля 2017, 19:29В Пензе пенсионеры присоединились к месячнику по благоустройству
18 апреля 2017, 19:16Пензенские школьники начали писать всероссийские проверочные работы
18 апреля 2017, 19:09Пензенцы отмыли городские памятники
18 апреля 2017, 19:0265 пензенских водителей задержаны за езду в пьяном виде
18 апреля 2017, 18:34Белозерцев принял участие в заседании президиума Совета при президенте РФ
18 апреля 2017, 18:00Пензенский «Дизелист» сразится с «Горняком»
18 апреля 2017, 17:52Пензенская «Лагуна-УОР» вышла в финал из-за нечестной игры «Авроры»
18 апреля 2017, 17:45В «Буртасах» в Пензе тренируются спортсмены из Узбекистана и Казахстана