18 апреля 2017, 15:03Криминал В Никольском районе мужчина до смерти избил знакомого В селе Мокрая Поляна Никольского района Пензенской области мужчину осудили за причинение смерти по неосторожности.

Нетрезвый мужчина в ходе ссоры ударил потерпевшего по голове. На следующий день от полученных травм тот скончался, пишет ИА «Пенза-Пресс».

В результате суд назначил мужчине наказание в виде 6,5 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Криминал

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