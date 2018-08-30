В Никольском районе лесоруб получил срок за 23 сосны

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30 августа 2018, 10:32Криминал
В Пензенской области за незаконную рубку лесных насаждений осудили 53-летнего жителя села Казарки.
Было установлено, что мужчина срубил сосны в апреле 2018 года. Всего было уничтожено 23 дерева, в качестве орудия он использовал бензопилу. Нижнешкафтинскому-Казарскому лесничеству в результате этого был причинен ущерб в 98 261 рублей.
В ходе судебного заседания мужчина признался, что виноват, он частично возместил ущерб. В итоге его приговорили к девяти месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Также суд взыскал оставшуюся часть суммы за сосны - 58 261 рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.
Кроме того, в пользу государства у злоумышленника изъяли бензопилу, а также в качестве гарантии выплаты ущерба наложили арест на его земельный участок.
Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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