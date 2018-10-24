В Никольском районе легковушка сбила мужчину

По предварительным данным, на перекрестке улиц Октябрьской и Пугачевской в городе Никольск 23 октября в 18.30 автомобиль «ВАЗ-21102», за рулем которого находился 63-летний водитель, сбил 30-летнего мужчину. Пешехода с травмами доставили в больницу.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, пишет ИА «Пенза-Пресс».