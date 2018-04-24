В Никольском районе двое мужчин соблазняли инспектора деньгами

По данным следствия, 21 апреля 50-летний мужчина сел за руль в нетрезвом виде. На дороге его задержал сотрудник ГИБДД. После освидетельствования пьяного водителя доставили в отдел полиции, чтобы составить административный материал. Однако мужчина не хотел отвечать перед законом и позвонил своему родственнику с просьбой привезти 20 тысяч рублей для откупа.

По приезду 61-летнего родственника они вместе с задержанным стали предлагать взятку полицейскому. Один из них положил деньги под клавиатуру на столе инспектора ГИБДД. Сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконные действия, вся сумма была изъята в ходе осмотра места происшествия, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Расследование уголовного дела продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».