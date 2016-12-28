28 декабря 2016, 17:39Общество В Никольском районе для туристов открыли новые маршруты В Никольском районе Пензенской области открыты новые туристические маршруты.

Как сообщили в пресс-центре областного правительства, их открыли по поручению губернатора Ивана Белозерцева, по туристическим маршрутам прошли более 10 групп.

В список достопримечательностей, который разработан управлением культуры и архива Пензенской области включены Никольский музей стекла и хрусталя, стекольный завод, Шихан-гора, святой источник Параскевы Пятницы, храм Казанской Богоматери и музей крестьянского быта при нем, храмы Воскресения Христова и святого Михаила Архистратига и др., сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Кроме того, на базе никольского бизнес-инкубатора планируется организовать дополнительную выставку-площадку музея стекла и хрусталя, добавили в пресс-центре.

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