В Никольском районе черные лесорубы уничтожили сосны почти на 800 тыс руб

В пресс-службе регионального минлесхоза сообщили, что пропажу деревьев специалисты обнаружили 2 сентября во время проверки в лесах в Н-Шкафтинском-Казарском участковом лесничестве. Всего неизвестные уничтожили 16 сосен. Своими действиями они нанесли лесному фонду ущерб в 797 952 рублей.

Специалисты направили материалы по этому факту полицейским для установления виновных и привлечения их к ответственности, пишет ИА «Пенза-Пресс».