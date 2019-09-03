В Никольском районе черные лесорубы уничтожили сосны почти на 800 тыс руб

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03 сентября 2019, 16:07Общество
В Никольском районе Пензенской области специалисты выявили незаконную рубку сырорастущих сосен.
В пресс-службе регионального минлесхоза сообщили, что пропажу деревьев специалисты обнаружили 2 сентября во время проверки в лесах в Н-Шкафтинском-Казарском участковом лесничестве. Всего неизвестные уничтожили 16 сосен. Своими действиями они нанесли лесному фонду ущерб в 797 952 рублей.
Специалисты направили материалы по этому факту полицейским для установления виновных и привлечения их к ответственности, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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