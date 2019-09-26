В Никольском районе будут производить до 12 млн яиц индейки в год

На территории Никольского района Пензенской области открыта птицефабрика мирового уровня. Благодаря ее запуску производство мяса индейки в регионе теперь переходит на полный цикл. Мощность предприятия предполагает выпуск до 12 миллионов яиц в год. Это позволит производителям полностью отказаться от импортных поставок.

Символическое разрезание ленточки положило начало историческому событию в Пензенской области. Племенная фабрика по производству яиц, которая была открыта в торжественной обстановке, - это теперь стартовое звено в цепочке по выращиванию индейки регионе. Объект оснащен оборудованием с учетом новейших технологических решений в сфере птицеводства. Все процессы автоматизированы.

«Это далеко не единственный проект, который мы реализуем в России, но завод в Пензенской области единственный оснащен ультрасовременными технологиями . И можно смело считать, что это проект мирового масштаба», - сказал владелец холдинга Aviagen Group Дирк Вейсохан.

«Это дает возможность нашей компании «Дамате» быть спокойными за материал, что не будет проблем с индейкой, что не придется везти из-за границы, как минимум, 8-12 миллионов яиц», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Птицекомплексы общей стоимостью два миллиарда рублей оснащены самым современным оборудованием с климат-контролем, вентилированием и кондиционированием, орошением и освещением, системой подготовки и очистки воды. Автоматизирована не только система кормления и поения птиц: яйца из-под индеек будут собирать тоже не вручную.

«Птица сносит яйцо определенное количество раз в сутки. Оно выкатывается с помощью специальной системы на ленту. В конце птичника находятся люди, которые их собирают. Отсюда меньше опасности заражения индюшек, их расклева и другие технические особенности», - рассказал представитель компании поставщика автоматических гнезд Вадим Шишкин.

На предприятии соблюдены самые строгие требования биобезопасности, применяемые на ведущих птицеводческих комплексах мира. По периметру установлены ограждения и построены санитарные коридоры. Особое внимание уделено поставки корма и материалов. Весь персонал обязан принимать душ каждый раз при входе на птицефабрику.

Никольчанин Дмитрий Грушин уже планировал уезжать на заработки в другой регион, но запуск в районе завода позволил не покидать родные края, а трудиться, получая достойную заработную плату на месте.

«Нас возили в Германию на обучение, прошли и приехали сюда, как раз стройка закончилась первая, и мы начали работать с птицей», - сказал он.

Открытие завода позволило создать более 100 новых рабочих мест. Вначале октября на птицеферму завезут 6000 голов родительского стада. Первый миллион инкубационных яиц рассчитывают получить за 24 недели. Как было отмечено в ходе заседания круглого стола по вопросам развития инвестиционной деятельности, реализация проекта предусматривает открытие десяти ферм по содержанию родительского стада и выпуску инкубационного яйца. Планируется, что в 2020 году проект заработает на полную мощность. Это позволит полностью уйти от импортных поставок.