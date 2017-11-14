14 ноября 2017, 17:33Общество В Никольской районной больнице не было холодной воды почти трое суток Сотрудники прокуратуры Никольского района проверили муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал».

«Вопреки требованиям правил, предусматривающих допустимую продолжительность перерыва подачи холодной воды, в сентябре «Горводоканал» существенно нарушил нормы», - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Так, общая продолжительность перерыва подачи холодной воды в Никольской районной больнице составила 65 часов 55 минут.

В связи с этим в адрес директора МУПа внесли представление. В его отношении возбудили дело по статье «Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами», пишет ИА «Пенза-Пресс».

Акты прокурорского реагирования находится на рассмотрении, добавили в пресс-службе.

Общество

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