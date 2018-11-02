В Никольске вспыхнули два соседних дома

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02 ноября 2018, 12:03Происшествия
В Никольском районе Пензенской области утром 2 ноября произошел пожар.
По предварительным данным, в городе Никольске на улице Октябрьской в 7.40 вспыхнул срубовый дом, пламя перекинулось на соседнее жилище. В результате огонь уничтожил кровли и частично внутренние помещения строений. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.
Тушили пожар 13 человек с помощью четырех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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