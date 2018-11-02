02 ноября 2018, 12:03Происшествия

В Никольске вспыхнули два соседних дома

В Никольском районе Пензенской области утром 2 ноября произошел пожар.

По предварительным данным, в городе Никольске на улице Октябрьской в 7.40 вспыхнул срубовый дом, пламя перекинулось на соседнее жилище. В результате огонь уничтожил кровли и частично внутренние помещения строений. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Тушили пожар 13 человек с помощью четырех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
просмотров 55
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7650407/

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ