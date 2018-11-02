В Никольске вспыхнули два соседних дома

По предварительным данным, в городе Никольске на улице Октябрьской в 7.40 вспыхнул срубовый дом, пламя перекинулось на соседнее жилище. В результате огонь уничтожил кровли и частично внутренние помещения строений. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Тушили пожар 13 человек с помощью четырех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».