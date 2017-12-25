В Никольске утром случился пожар

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25 декабря 2017, 11:04Происшествия
В Никольском районе Пензенской области утром 25 декабря произошел пожар.
По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, огонь вспыхнул в городе Никольске на улице Свободы в половине шестого утра. Пожар уничтожил деревянные надворные постройки.
Ликвидировали огонь 12 сотрудников МЧС при помощи четырех спецмашин.
Причины возгорания выясняются, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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