25 декабря 2017, 11:04Происшествия В Никольске утром случился пожар В Никольском районе Пензенской области утром 25 декабря произошел пожар.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, огонь вспыхнул в городе Никольске на улице Свободы в половине шестого утра. Пожар уничтожил деревянные надворные постройки.

Ликвидировали огонь 12 сотрудников МЧС при помощи четырех спецмашин.

Причины возгорания выясняются, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6267745/

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