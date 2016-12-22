В Никольске Toyota задавила пенсионерку

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22 декабря 2016, 16:04Происшествия
В городе Никольске Пензенской области произошло ДТП с участием пешехода.
По данным областного управления ГИБДД, на ул. Льва Толстого водитель Toyota сбил 74-летнюю пенсионерку.
Женщина от полученных травм скончалась.
Причины аварии предстоит установить инспекторам, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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