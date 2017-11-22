22 ноября 2017, 13:33Общество В Никольске с продажи сняли сало неизвестного происхождения На ярмарке в городе Никольске Пензенской области с продажи сняли 3 кг копченого сала.

В качестве этого продукта усомнились инспекторы Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в ходе рейда на ярмарке в Никольске.

«Они выявили факт продажи 10 кг копченого сала в и 3 кг колбасы без ветеринарных сопроводительных документов, которые бы подтверждали территориальную принадлежность, качество и безопасность продукции», - сообщает отдел по связям с общественностью управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

Продукцию сняли с реализации.

По этому факту возбудили дело об административном правонарушении. С гражданином провели беседу о ветеринарно-санитарных правилах реализации продукции животноводства, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: Фото предоставлено отделом по связям с общественностью Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области