В Никольске прошло отчетное собрание фонда «Золотая капля»

Концерт по случаю ежегодного отчетного собрания. Активисты благотворительного Фонда «Золотая капля», который появился благодаря неравнодушным сотрудникам компании «Азия цемент», впервые в таком формате рассказали о свершенных добрых делах и планах на 2019 год. В Никольском доме культуры собрались приглашенные гости, жертвователи и те, кому фонд уже пришел на помощь. Благотворители из социально ответственного предприятия надеются своим примером показать, насколько важно помогать нуждающимся.

Желание делать добрые дела возникает в сердце каждого и главное понять, как именно донести свою помощь до нуждающихся. В 2015 году сотрудники компании «Азия цемент» создали собственный благотворительный фонд «Золотая капля». Из небольшой группы инициативных людей он вырос до организации, в которую сегодня входит 330 неравнодушных людей, перечисляющих деньги в фонд.

«Для Никольского района это было что-то новое, и люди не знали, как на это реагировать. Раньше мы сами искали семьи и предлагали им помощь, а сейчас обращения поступают сами, особенного после того, как мы начали активно сотрудничать с центром «Адели» Пензенской области, который оказывает помощью в реабилитации детям с ДЦП», - рассказала член попечительского совета благотворительного фонда «Золотая капля» Анастасия Добкина.

Покупая продукцию цементного завода, вы можете помочь тяжелобольным детям. На благотворительность направляют средства от продажи каждого мешка. Благодаря помощи компании в 2018 году на счет фонда поступило почти полтора миллиона рублей. Добровольное пожертвование сотрудников составило свыше 600 тысяч. В числе тех, кому была оказана помощь - многодетная семья Власовых. 13-летнему Даниилу с диагнозом детский церебральный паралич подарили кресло-коляску стоимостью свыше 340 тысяч рублей. Семье полгода не удавалось накопить на нее.

«Ребенок не сидит, спину плохо держит, коляска регулируется. Он рад, улыбается», - сказала мама Даниила Оксана Власова.

Кроме адресной помощи больным детям, «Золотая капля» помогает детским домам и социальным учреждениям Пензенской области: закупает оборудование, технику и игрушки. Фонд работает с общественными организациями и центрами реабилитации. В планах на 2019 год - привлечение новых активных участников фонда, совместные проекты с рекламными агентствами и волонтерами, увеличение финансирования от организаций области. Все, чтобы и дальше нести свою миссию и помогать детям.