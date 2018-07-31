31 июля 2018, 11:33Криминал

В Никольске осудили водителя, задавившего на «ГАЗели» старушку

В Пензенской области 57-летнего мужчину наказали за невнимательность, которая привела к смерти пожилой женщины.

Трагедия случилась в мае 2018 года на улице Ленина в городе Никольске. Мужчина работал на «ГАЗеле», после разгрузки товара в магазин он сдавал задним ходом на автомобиле и не заметил стоящую на тротуаре 79-летнюю женщину. Бабушка в результате наезда получила травмы, ее отправили в больницу, там она скончалась.

«Мужчина вину признал полностью, дочери потерпевшей он добровольно возместил причиненный моральный ущерб», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Суд назначил никольчанину условный срок – один год и девять месяцев. Также его лишили права управления автомобилем на год.

Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
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