В Никольске осудили водителя, задавившего на «ГАЗели» старушку

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31 июля 2018, 11:33Криминал
В Пензенской области 57-летнего мужчину наказали за невнимательность, которая привела к смерти пожилой женщины.
Трагедия случилась в мае 2018 года на улице Ленина в городе Никольске. Мужчина работал на «ГАЗеле», после разгрузки товара в магазин он сдавал задним ходом на автомобиле и не заметил стоящую на тротуаре 79-летнюю женщину. Бабушка в результате наезда получила травмы, ее отправили в больницу, там она скончалась.
«Мужчина вину признал полностью, дочери потерпевшей он добровольно возместил причиненный моральный ущерб», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.
Суд назначил никольчанину условный срок – один год и девять месяцев. Также его лишили права управления автомобилем на год.
Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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