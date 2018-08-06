В Никольске опрокинулось авто, есть пострадавший

Сообщение о ДТП поступило на пульт дежурного 5 августа в 14.51. В городе Никольске на улице Октябрьской съехал в кювет «ВАЗ-2109», автомобиль перевернулся. По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, в результате аварии пострадал один человек.

Чтобы ликвидировать последствия ДТП, потребовалась помощь трех сотрудников МЧс и машины спецтехники.

По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».