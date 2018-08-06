06 августа 2018, 10:01Происшествия

В Никольске опрокинулось авто, есть пострадавший

В Никольском районе Пензенской области произошла авария.

Сообщение о ДТП поступило на пульт дежурного 5 августа в 14.51. В городе Никольске на улице Октябрьской съехал в кювет «ВАЗ-2109», автомобиль перевернулся. По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, в результате аварии пострадал один человек.

Чтобы ликвидировать последствия ДТП, потребовалась помощь трех сотрудников МЧс и машины спецтехники.

По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7274141/

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