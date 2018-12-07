В Никольске огонь уничтожил баню

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, в 1.40 на улице Володарского загорелась баня. В результате огонь полностью уничтожил деревянное строение. Есть ли пострадавшие, неизвестно.

Тушили пожар 11 человек с помощью четырех машин спецтехники. Причины возгорания выясняются, пишет ИА «Пенза-Пресс».