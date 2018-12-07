В Никольске огонь уничтожил баню

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07 декабря 2018, 12:03Происшествия
7 декабря в городе Никольске Пензенской области произошел пожар.
По данным пресс-службы регионального управления МЧС, в 1.40 на улице Володарского загорелась баня. В результате огонь полностью уничтожил деревянное строение. Есть ли пострадавшие, неизвестно.
Тушили пожар 11 человек с помощью четырех машин спецтехники. Причины возгорания выясняются, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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