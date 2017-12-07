В Никольске двое парней напали на собутыльника

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07 декабря 2017, 19:45Криминал
В городе Никольске Пензенской области застолье закончилось заявлением в полицию. В дежурную часть обратился 31-летний местный житель. Мужчина пояснил, что знакомые отобрали у него 15 тысяч рублей.
Разбросанная одежда, документы и техника в квартире жителя Никольска - результат ночных посиделок с новыми знакомыми. С ними мужчина сначала отдыхал в баре, а после застолье продолжилось на квартире потерпевшего. Спустя пару часов встреча неожиданно закончилась.
«Стали требовать деньги, он сказал, что их у него нет. Напарник начал угрожать ножом, а я - гантелью», - рассказал подозреваемый.
Потерпевший пытался объяснить, что денег у него не осталось. Однако злоумышленники перешли от угроз к действиям.
«После того, как хозяин передал злоумышленникам 15 000 рублей, те заставили написать долговую расписку и ударили молодого человека табуретом по голове. Перед уходом нападавшие сказали потерпевшему, чтобы он молчал о случившемся, угрожая расправой», - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.
Нападавшими оказались молодые люди 19-ти и 23-х лет, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Они признались, что похищенные деньги потратили той же ночью на алкоголь.
По факту разбоя, совершенного группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, которые использовали в качестве оружия, следствие возбудило уголовное дело. Мужчинам грозит лишение свободы сроком до 10 лет.
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