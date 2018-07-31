В Никольске неизвестный сбил велосипедиста

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31 июля 2018, 10:32Происшествия
В Никольском районе Пензенской области произошла авария.
По данным пресс-службы регионального управления МЧС, инцидент произошел 30 июля в 18.19 в городе Никольск. На улице Свободы автомобиль сбил велосипедиста. О состоянии пострадавшего ничего не известно.
Устраняли последствия происшествия три сотрудника МЧС с помощью одной спецмашины. По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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