В Никольске избили вышедшего на станцию пассажира поезда

06 февраля 2020, 16:07Криминал
В больницу города Никольска Пензенского региона пришел 56-летний житель Курской области, которого избил незнакомец на железнодорожном вокзале.
Установлено, что курянин ждал на станции «Ночка» отправления поезда. В это время к нему подошел молодой человек и заговорил. В ходе общения незнакомец выведывал информацию о его личности, и ему что-то не понравилось. Беседа перетекла в ссору, а затем – драку.
«Парень ударил пассажира ногой по лицу и стукнул по голове. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом костей черепа», - сообщила инспектор направления по связям со СМИ Рузаевского ЛО МВД России на транспорте.
Медики рассказали о произошедшем полицейским. Было возбуждено уголовное дело, в настоящее время оно направлено в суд. Обвиняемому 28-летнему парню может грозить до восьми лет лишения свободы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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